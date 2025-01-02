Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 580 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 580 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, девять боевых бронемашин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 47 040 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 1 390 боевых бронемашин, 1 316 автомобилей, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.