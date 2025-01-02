Литва предложила Латвии и Эстонии вместе построить региональную электростанцию

Страны Балтии могли бы совместно построить региональную электростанцию с целью стабилизации электроэнергетической системы. С соответствующим заявлением выступил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в эфире радиостанции Žinių radijas.

"Современные электростанции, мощностью которых можно маневрировать, нужны, в первую очередь, для обеспечения безопасности производства. Им необязательно постоянно быть основными поставщиками электроэнергии, но в таких случаях, как обрыв кабеля, это серьезный гарант безопасности", - указал он.

Более подробно об этой инициативе Вайчюнас не высказался. "Какая технология будет использоваться, в какой из стран станция будет построена - эти вопросы предстоит решать после того, как прозвучит принципиальная позиция Латвии и Эстонии", - отметил он.