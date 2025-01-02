ВСУ атаковали село Ивановское в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный дар по селу в Курской области. Об этом информировал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"В четверг ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. На данный момент никто из жителей в медучреждения за помощью не обратился", - указал он.

Хинштейн уточнил, что в результате ракетного удара ВСУ получили повреждения исключительно гражданские объекты.

"Один из ударов произошел непосредственно по зданию Дома культуры, степень его разрушения и возможность восстановления будет установлена специалистами", - отметил он.