Минтранс: в Черном море после крушения танкеров оказалось 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов

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В Черном море после крушения танкеров с мазутом оказалось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ сообщает ТАСС.

"Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море, - порядка 2,4 тыс. тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров", - указали в ведомстве.