В Приднестровье приостановили работу промышленные предприятия

Промышленные предприятия в Приднестровье приостановили работу в условиях энергетического кризиса, связанного с остановкой поставок природного газа из России. Об этом заявил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник в интервью информагентству "Новости Приднестровья".

"Стоят все промышленные предприятия, за исключением тех, которые непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий, для промышленного сектора нет энергетического ресурса", - сказал он.

После прекращения подачи голубого топлива работавшая на нем Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит для снабжения бытовых потребителей в течение 30-50 дней. С начала года в Приднестровье было остановлено централизованное отопление и снабжение горячей водой жилых домов.

Оболоник отметил, что к следующей неделе энергетики смогут оценить уровень загрузки электросетей и попытаются выкроить какие-то ресурсы для промышленности.

Поставки газа в Молдавию были прекращены с января после отказа правительства республики урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую Москва оценивает на уровне $709 млн. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.