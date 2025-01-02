У резиденции президента Южной Кореи прошел митинг в его поддержку

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Митинг консервативных организаций в поддержку президента Южной Кореи Юн Сок Ёля прошел у его резиденции в Сеуле на фоне того, как ордер на арест главы государства истекает 6 января, передает ТАСС.

Демонстрация была организована на проезжей части, расположенной вблизи дороги в резиденцию. Согласно неофициальным оценкам полиции, которые приводят местные СМИ, участниками митинга стали около 11 тыс. человек. Накануне поддержать президента пришли порядка 6 тыс. человек.

В среду глава Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников О Дон Ун заявил, что его подчиненные воспользуются ордером до истечения срока.

В ходе разрешенной акции сторонники президента скандировали, что импичмент недействителен, а введение военного положения соответствовало закону. Они также требовали распустить Управление антикоррупционных расследований, которое стало играть ведущую роль в деле о мятеже. Юн Сок Ёль в нем подозревается в организации мятежа в статусе лидера заговорщиков.

3 декабря впервые за десятки лет Юн Сок Ёль в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами и параличом" исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции ввел военное положение, которое было отменено примерно спустя шесть часов. 14 декабря парламент Республики Корея проголосовал за импичмент президента из-за введения военного положения в нарушение конституции. Теперь дело должен рассмотреть Конституционный суд. 27 декабря был объявлен импичмент премьер-министру, исполнявшему обязанности главы государства.