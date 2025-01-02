Армия Израиля ударила по штабу ХАМАС на юге сектора Газа

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ВВС Израиля атаковали командный центр вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.

По ее данным, штаб радикалов был размещен в здании муниципалитета Хан-Юниса на территории гуманитарной зоны. "Центр командования и управления использовался террористами для планирования и проведения атак против войск Армии обороны Израиля и Государства Израиль", - указали военные.

Подчеркивается, что авиаудар был точечным и наносился на основании разведданных. Перед атакой были приняты меры для снижения риска причинения вреда местному мирному населению. В израильской армии отметили, что палестинские радикалы намеренно используют гражданскую застройку в военных целях.