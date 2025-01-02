На Кубани после инцидентов с танкерами спасли более 2,1 тыс. птиц

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Усилиями ветеринаров и волонтеров удалось спасти свыше 2,1 тыс. птиц в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после инцидентов с танкерами. Об этом со ссылкой на оперштаб региона сообщает ТАСС.

"В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2 100 птиц. Почти 1,5 тыс. пернатых передали в центры реабилитации. Тех птиц, состояние здоровья которых не вызывает опасений у специалистов, начинают возвращать в природу", - сказано в сообщении.

Как отмечается, всего в Анапе и Темрюкском районе работают пять пунктов, где помогают птицам. В каждом пункте работают ветеринары, у всех птиц берут анализы.

Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий по меньшей мере 100 человек от каждого.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, основной выброс затянуло в сторону Краснодарского края, в Крыму последствия разлива будут нейтрализованы до открытия туристического сезона.