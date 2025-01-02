МО Украины: сроки подготовки пилотов на F-16 сократили почти на три месяца

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Сроки подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16 сокращены на три месяца. Об этом заявил замминистра обороны Украины Сергей Мельник в интервью изданию "Армия Inform".

"Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет сократить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца", - сказал он.

Вместе с тем, по словам замминистра, в рамках программы НАТО Defence Education Enhancement Programme за 10 лет были подготовлены свыше 15 тыс. украинских военных.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что вторая партия истребителей F-16 поступила на Украину из Дании. О каком числе самолетов идет речь он не уточнил. В ноябре 2024 года власти Дании заявили, что Украине переданы шесть истребителей F-16 и что планируется поставить еще 13 самолетов.