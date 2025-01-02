Qatar Airways сообщила о возобновлении полетов в Дамаск

Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways с 7 января снова будет осуществлять рейсы по маршруту Доха - Дамаск. Об этом сказано в заявлении авиаперевозчика.

"Qatar Airways с радостью объявляет о возобновлении трех еженедельных рейсов в Дамаск, Сирия, с 7 января 2025 года", - говорится в сообщении.