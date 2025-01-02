Нетаньяху выписан из больницы после перенесенной операции

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Перенесший операцию по удалению предстательный железы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выписан из больницы. Об этом информировала канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выписан из больницы", - следует из сообщения.

29 декабря канцелярия Нетаньяху информировала о том, что премьер успешно перенес операцию по удалению предстательной железы, которая была назначена ему после того, как врачи обнаружили у него доброкачественную гиперплазию простаты. На время отсутствия главы правительства его обязанности были возложены на министра юстиции Ярива Левина.

После операции врачи рекомендовали Нетаньяху провести несколько дней в больнице для восстановления, но уже 31 декабря премьер ненадолго покинул медучреждение, чтобы принять участие в важном голосовании в Кнессете по одному из законопроектов, связанных с бюджетом.