В Молдавии намерены запретить деятельность авиакомпаний из России

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В Молдавии планируют запретить полеты для авиакомпаний из ряда стран, в том числе из России. Об этом сообщило министерство инфраструктуры и регионального развития республики, которое с целью "привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС", вынесло на обсуждение "список авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии". В него включены авиакомпании более чем из 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Ирана, Ливии и Судана.

В 2022 году из-за событий на Украине в Молдавии закрыли воздушное пространство. В том же году запрет сняли. Молдавская авиакомпания Air Moldova попыталась возобновить полеты в Москву после многочисленных обращений граждан. Позже Управление гражданской авиации Молдавии запретило полеты в Россию, объяснив свое решение интересами "обеспечения авиационной безопасности".

В России на сегодняшний день проживают, учатся и временно работают сотни тысяч граждан Молдавии. В этой ситуации они вынуждены добираться в страну с пересадками.