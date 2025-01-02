Пострадавшие в ДТП в Таиланде россияне доставлены в госпиталь

Туристы из России, пострадавшие в ДТП в Таиланде, находятся в госпитале. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщает ТАСС.

"Пострадавшие туристы застрахованы и в настоящее время находятся в госпитале. По данным туроператора Anex, тайские партнеры в контакте с врачами и российской страховой компанией", - следует из сообщения.

Согласно видео в таиландских СМИ, автобус с россиянами потерял управление при въезде на платный участок дороги и врезался в бетонное ограждение у пункта оплаты. По информации газеты Matichon, всего в нем находилось 37 пассажиров.

Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин в беседе с ТАСС, всего пострадали 27 человек.