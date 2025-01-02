WP: Трамп намерен провести митинг в Вашингтоне накануне инаугурации

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует провести митинг в Вашингтоне накануне своей инаугурации, которая намечена на 20 января. Об этом информировала газета The Washington Post.

Сообщается, что Трамп намерен 19 января провести "победный митинг" для своих сторонников на столичной спортивной арене Capital One, которая способна вместить 20 тыс. человек. Издание указывает, что это будет первый митинг республиканца после победы на президентских выборах, прошедших 5 ноября прошлого года.

Трамп нанес на ноябрьских выборах поражение представительнице Демпартии Камале Харрис. Республиканцы также взяли под контроль Сенат Конгресса США.