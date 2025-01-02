В Крыму за сутки собрали свыше двух тонн загрязненного грунта

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Силами спасателей МЧС России и волонтеров за минувшие сутки очищено свыше 4 км береговой линии, вывезено более 2 тонн загрязненного песка и грунта. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

"Всего за прошедшие сутки обследовано 214 км береговой линии. Были выявлены два новых участка загрязнений нефтепродуктами береговой линии в Керчи и Ленинском районе. Очищено свыше 4 км береговой линии, собрано и вывезено более 2 тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что с начала работ обследовано 1,8 тыс. км береговой линии, очищено свыше 48,5 км побережья, вывезено 229 тонн загрязненного песка и грунта, спасено 168 птиц.