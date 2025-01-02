В Курской области за день сбили четыре ракеты ВСУ

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В небе над Курской областью сбиты четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информировал оперативный штаб региона в Telegram-канале.

"Сегодня в разное время в небе Курской области были сбиты четыре украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО!" - сказано в сообщении.