Россия стала вторым поставщиком газа в Евросоюз по итогам 2024 года

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Россия по итогам 2024 года стала вторым поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии, опередив США. Об этом свидетельствуют данные европейского аналитического центра Bruegel. В частности, поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС увеличились на 21%, до рекордных 21,5 млрд кубометров.

Импорт ЕС российского СПГ в 2024 году составил порядка 21,5 млрд куб. м против 17,8 млрд куб. м годом ранее и 19 млрд куб. м в 2022 году. В частности, в декабре прошлого года российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 2,16 млрд куб. м - рекорд за время наблюдений с 2019 года.

Совокупные поставки российского голубого топлива в сообщество в 2024 году составили около 54,45 млрд куб. м, указывает Bruegel. Это больше, чем поставили США (51,3 млрд куб. м), но меньше, чем Норвегия (93,3 млрд куб. м). Так, Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в страны ЕС по итогам прошедшего года.

Поставки СПГ в ЕС с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) в 2024 году сократились на 18%, составив 54,6 млрд куб. м. Суммарный импорт СПГ Европой в прошедшем году, по данным Bruegel, составил 113,6 млрд куб. м - на 15% ниже показателя 2023 года и минимум за три года.