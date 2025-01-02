Израиль сообщил о проведении точечной спецоперации в глубине Сирии

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Израильская армия рассекретила сведения о проведении диверсионной операции в глубине территории Сирии. Ее целью был подземный объект в районе города Масъяф в провинции Хама на западе страны, где производились высокоточные ракеты, информировала армейская пресс-служба.

Как отмечается, операция проводилась 8 сентября 2024 года бойцами спецподразделения "Шальдаг" при поддержке ВВС и ВМС Израиля. "Целью рейда был подземный комплекс в глубине сирийской территории, который финансировался и поддерживался Ираном. Этот комплекс был флагманским проектом для Тегерана в его усилиях по вооружению своих террористических сателлитов на северной границе Израиля", - сказано в сообщении.

На территории комплекса были размещены современные сборочные линии, предназначенные для производства высокоточных управляемых ракет и ракет большой дальности, указали в израильской армии.

Согласно заявлению, эта операция планировалась несколько месяцев, в ходе нее израильским военным удалось добраться до критически важного оборудования, изъять ценные для разведки документы, уничтожить комплекс и благополучно вернуться на территорию еврейского государства.