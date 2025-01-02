Fox: подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck был сержантом спецназа армии США

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Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе был сержантом спецназа армии США. Об этом заявил представитель армии США телеканалу Fox News.

"Сержант Мэттью Лайвелсбергер служил в 10-й группе специальных операций в Германии и находился на действительной военной службе. Во время взрыва он находился в отпуске", - указал корреспондент Fox News Билл Мелагин в соцсети Х.