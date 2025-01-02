"Яндекс": "Алиса" 31 декабря ответила более чем на 360 млн запросов

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Виртуальный ассистент "Яндекса" 31 декабря ответил более чем на 360 млн запросов пользователей. Об этом следует из сообщения "Яндекса".

"За декабрь 2024 года пользователи обратились к виртуальному ассистенту более 7,3 млрд раз. В частности, 31 декабря Алиса ответила на более чем 360 млн запросов - это абсолютный рекорд", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в конце прошлого года количество подписчиков опции Pro с расширенной версией "Алисы" с языковой моделью YandexGPT 4 Pro возросло до 2 млн пользователей. Общее число станций и других телевизоров на базе операционной системы YaOS составило более 5 млн.