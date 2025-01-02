В Словакии намерены обсудить ответные меры против Украины

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и правительство страны планируют обсудить контрмеры в отношении Украины после прекращения транзита российского газа. Об этом сообщил новостной портал Dennik N.

Как отмечается, Фицо назвал остановку транзита голубого топлива "диверсией Зеленского". Он подтвердил, что представители словацкого правительства 7 января в Брюсселе обсудят прекращение транзита, указывает портал. После возвращения делегации будут прорабатываться ответные меры.

"От имени партии "Направление - социальная демократия" заявляю, что мы готовы провести переговоры и в рамках коалиции договориться остановить поставки электроэнергии и существенно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии", - цитирует портал Фицо.

С начала 2025 года транзит российского газа в Европу через украинскую территорию был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Ранее "Газпром" информировал о том, что отказ украинской стороны лишил российский холдинг технической и юридической возможности подавать топливо указанным маршрутом.