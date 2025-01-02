В Приднестровье не планируют повышать тарифы на свет

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В Приднестровье не планируют повышать тарифы на электроэнергию после прекращения поставок газа из России и перевода Молдавской ГРЭС на уголь. Об этом заявил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник.

"Тарифы на свет для населения в Приднестровье повышать не будут", - приводит его слова пресс-служба в своем Telegram-канале. Отмечается, что выработка электроэнергии на угле дороже, но разницу покроют за счет госбюджета.

Поставки природного газа в Молдавию были остановлены с января после отказа правительства республики урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. Власти Молдавии и Приднестровья ввели режим чрезвычайного положения и вынуждены экономить энергоресурсы.