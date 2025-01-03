Небензя: в сигналах команды Трампа по Украине пока нет ничего интересного для России

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Команда будущего президента США Дональда Трампа в своих сигналах пока не предлагает ничего интересного для России по Украине. На это обратил внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это какие-то неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово "заморозка конфликта". Президент РФ Владимир Путин последний раз 19 декабря сказал четко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт при условии соблюдения наших законных интересов безопасности. Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно", - указал он.

По словам дипломата, в последнее время с украинской стороны тоже исходят "сигналы о неких договоренностях", которые невозможно воспринимать всерьез. "Вопрос в том, что когда наконец Владимир Зеленский, предположим, удосужится захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить. Чем дальше, тем хуже для него будут условия, ему давно об этом было сказано. Вопрос за ним", - отметил он.

Нынешний президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года.