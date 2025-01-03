Токаев подтвердил, что черные ящики с лайнера AZAL отправили в Бразилию

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Отправка черных ящиков потерпевшего крушение в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Бразилию является единственно верным решением, которое будет способствовать непредвзятости расследования. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Родной язык".

"Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено воздушное судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования", - сказал Токаев.

Он также обратил внимание на отличную работу экстренных служб, которые пришли на помощь пострадавшим. "Выражаю искреннюю признательность каждому, кто участвовал в спасательных работах", - отметил глава республики.