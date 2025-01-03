ЦТАК отмечает, что государственное управление в Южной Корее парализовано

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Государственное управление в Республике Корея парализовано из-за политического противостояния между правящим лагерем и оппозицией, которое включает импичмент президента Юн Сок Ёля и премьер-министра Хан Док Су. На это обратило внимание Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"После "введения чрезвычайного военного положения 3 декабря" в марионеточной Республике Корея впервые в истории один за другим объявили импичмент и выдали ордер на арест президента, в результате чего парализована политика государства, еще более углубляется социально-политический хаос", - следует из публикации.

Отмечается, что "главный мятежник" Юн Сок Ёль "отрицает свое преступление, распространяя всяческую ложь". По мнению агентства, партия "Гражданская сила" из "своих пакостных интересов потворствует мятежу" и пытается перевернуть ситуацию с импичментом в Конституционном суде в пользу правящего лагеря. Конституционный суд может восстановить в должности Юн Сок Ёля, для подтверждения импичмента нужно не менее шести из девяти голосов.

"В ответ на это оппозиция все больше усиливает политическое наступление и нажим, намекая на "непрерывный импичмент" всех членов Госсовета кабинета министров, которые будут занимать должность и. о. президента, в случае невыполнения ее требования", - указывает ЦТАК. Оппозиция, в частности, настаивала на назначении трех судей на вакантные места в Конституционном суде.

14 декабря парламент объявил импичмент президенту из-за введения военного положения в нарушение конституции, а 27 декабря были приостановлены полномочия премьер-министра, который исполнял обязанности главы государства. 31 декабря суд выдал ордер на арест президента.