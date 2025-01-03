СВР: Украина вскоре понизит возраст мобилизации до 18 лет

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На Украине подготовлено решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине, оно будет принято в ближайшее время по требованию США. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщает ТАСС.

"На днях Вашингтон потребовал от Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В пресс-бюро указали, что на Западе отмечают снижение способности Украины противостоять армии РФ и не исключают скорый обвал обороны ВСУ. Там также обратили внимание, что уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария, делая упор "на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности". "Однако в Белом доме понимают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в СВР подчеркнули, что страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн украинских беженцев после того, как Киев понизит возраст мобилизации.

"На Западе осознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер, и она не отступит. С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины", - добавили в пресс-бюро.

В настоящее время на Украине мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет.