Суточные потери ВСУ в Курской области составили до 225 военных

© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении составили до 225 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три боевые бронемашины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 47 265 военнослужащих, 263 танка, 204 БМП, 146 бронетранспортеров, 1 393 боевые бронемашины, 1 321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО.