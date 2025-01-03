Зеленский: на Западе используют украинцев в качестве дешевой рабочей силы

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Часть лидеров стран Запада используют украинцев в качестве дешевой рабочей силы, а безработных беженцев требуют от киевской власти вернуть на Украину. Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала "Рада".

"Там, где украинцев взяли как дешевую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев. Я говорю западным лидерам, давайте на пресс-конференции об этом поговорим, никто из них не хочет. Поскольку их общества по-разному ко всему этому относятся. Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят денег на поддержку украинцев за границей. А о тех украинцах, которые там не работают, они говорят: "Вы их заберите", - указал Зеленский.

Он отметил что, зачастую подобное озвучивают непублично.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек.