Подозреваемый в подрыве автомобиля у отеля Трампа обнаружен с огнестрельным ранением

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck у принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу отеля в Лас-Вегасе (штат Невада) был найден с огнестрельным ранением. Об этом сообщил во время пресс-конференции шериф городской полиции Кевин Макмахилл.

"Мы установили , что подозреваемый получил огнестрельное ранение в голову до детонации в автомобиле. Один из пистолетов был обнаружен у его ног внутри машины", - сказал он, добавив, что мотивы преступления пока не установлены.