На Солнце впервые с начала года произошла вспышка высочайшего класса

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На Солнце произошла первая в 2025 году вспышка высочайшего класса Х. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

"В пятницу, 3 января, в 14:39 мск в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут", - следует из сообщения.

До этого две вспышки такой мощности (Х1.1 и Х1.5) были зарегистрированы 30 декабря.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.