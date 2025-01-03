Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на дом, где он находился

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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нейтрализован при попытке атаки дома в населенном пункте в Белгородской области, который осматривал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона прибыл в населенный пункт после обращения местных жителей с тем, чтобы зафиксировать разрушения их имущества.

"Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия", - указал Гладков в Telegram-канале.

Он также сообщил, что договорился о дополнительной помощи жителям продуктами и детекторами дронов.