Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких

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У председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен диагностировано воспаление легких, первые две недели января она не будет исполнять обязанности. Об этом заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер агентству PAP.

По его словам, у фон дер Ляйен выявили сильное воспаление легких.

По данным агентства, из-за болезни фон дер Ляйен намеченное на 9–10 января в Гданьске заседание ЕК пройдет позднее.

Вместе с тем Фон дер Ляйен не появится 3 января в Варшаве на церемонии начала польского председательства в Евросоюзе.