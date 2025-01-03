Al Jazeera: в секторе Газа за сутки из-за атак Израиля погибли 90 палестинцев

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Не менее 90 человек погибли 2 января из-за ударов израильской армии по сектору Газа. Об этом со ссылкой на палестинские медицинские источники передает катарский телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что раненые исчисляются сотнями, но точная цифра пока не называется. Бомбардировкам и артиллерийским обстрелам подвергались жилые дома, палатки временно перемещенных лиц и больницы.

Согласно данным Минздрава сектора Газа, жертвами эскалации конфликта в анклаве с октября 2023 года стали почти 45,6 тыс. палестинцев, свыше 108,4 тыс. получили ранения.