Токаев считает, что Россия непобедима в рамках СВО

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Россия непобедима в военном плане, а Украина пытается выстоять в конфликте при помощи Запада, чтобы "хотя бы не проиграть" его. На это обратил внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, указав, что обсуждал урегулирование ситуации с избранным президентом США Дональдом Трампом, от которого оно тоже зависит.

"Россия в военном отношении непобедима, а Украина рассчитывает с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее", - сказал он в интервью газете "Ана тілі".

Токаев отметил, что в ходе разговора по телефону с Трампом после президентских выборов в США в 2024 году они обсудили вопросы прекращения военных действий. Он добавил, что признает сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, безусловно, самого Трампа в качестве лидера мировой державы.

Президент также подчеркнул, что Казахстан с самого начала конфликта поддерживает начало переговоров как путь к миру. "Мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем", - заключил он.