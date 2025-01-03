На Кубани спасли свыше 2,5 тыс. пострадавших от мазута птиц

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Усилиями ветеринаров и волонтеров удалось спасти около 2,5 тыс. птиц, пострадавших из-за разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после инцидентов с танкерами. Об этом со ссылкой на оперштаб региона сообщает ТАСС.

"В Анапе и Темрюкском районе спасли больше 2,5 тысячи пернатых. В центры реабилитации животных передали 1 622 птицы. Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника", - сказано в сообщении.

Всего в настоящее время в Анапе и Темрюкском районе функционируют пять пунктов помощи птицам.