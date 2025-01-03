Небензя отметил, что новые власти Сирии пока действуют грамотно

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Новые власти в Дамаске пока ведут себя грамотно и говорят о заинтересованности в сохранении российского присутствия на территории Сирии. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия-24".

"Безусловно, де-факто власти хотят, чтобы с них сняли санкции, и позиционируют себя как власть, которая беспокоится об интересах сирийцев. Следует признать, что на сегодняшний день они ведут себя достаточно грамотно. Не знаю, по подсказке или понимая сами, что необходимо посылать правильные сигналы всему сирийскому обществу", - указал он.

По словам дипломата, Москву и Дамаск объединяют давние узы дружбы, которые "не связаны с каким-либо режимом". Он отметил, что нынешнее руководство Сирии посылает сигналы о заинтересованности в продолжении российского присутствия. "Но опять-таки до конкретики, я так понимаю, дело не дошло", - подчеркнул Небензя.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении руководителем сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.