В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза совершил убийство

В одном из магазинов в городе Канаше Чувашской Республики мужчина в костюме Деда Мороза убил человека. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Как отмечается, мотивов совершения преступления могло быть несколько, отрабатываются все версии.

Согласно данным местных СМИ, вооруженный мужчина в костюме Деда Мороза пришел в один из магазинов города Канаша днем 2 января.