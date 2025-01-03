Онищенко заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует

© Анна Исакова/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Понять, какое количество алкоголя может нанести критический ущерб организму, невозможно, поскольку каждый человек и его показатели здоровья индивидуальны. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

"Для того, чтобы была какая-то общая критическая доза, необходимо, чтобы каждый человек был выточен на токарном станке миллиметр в миллиметр. Даже самая простая болезнь у людей протекает по-разному, у каждого свои особенности. Чувствительность к алкоголю тоже разная. Откажитесь от этого, лучше не пейте", - сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что по данным за 2023 год показатель потребления алкоголя составил 8,49 л чистого этанола в год. "Считается, что 8 литров потребления безводного алкоголя в год на одного человека - это угроза для генофонда нации. То есть в России эту цифру надо резко снижать разными мерами: повышением цены, пропагандой, обеспечением условий для здорового образа жизни", - указал Онищенко.

"Будьте внимательны. Даже просто переедание, без алкоголя, и то вредно для организма. Поэтому используйте время праздников и выходных для общения, для понимания того, что происходит с вашими детьми, внуками, правнуками. Сейчас эта возможность есть, так давайте будем ответственно относиться к своему здоровью - не будем болеть, не будем потреблять алкоголь", - призвал специалист.