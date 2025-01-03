Лукашенко ответил на призывы оппозиции голосовать против всех

© Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на призывы белорусской оппозиции за рубежом голосовать на предстоящих 26 января президентских выборах против всех, а также вновь акцентипровал, что власть не намерена оказывать давление на кого-либо.

"Разумеется, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: "Галасуем супраць усiх". Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх". Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет - "супраць усiх". Но это их право заявлять", - сказал глава государства при общении с доверенными лицами, передает агентство БелТА.

Он отметил, что из-за границы "легко вякать". "Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать - на этот вопрос уже неоднократно отвечали", - указал белорусский лидер.

Лукашенко уже в седьмой раз будет баллотироваться на пост президента Белоруссии. В президентской гонке в республике принимают участие пять кандидатов.