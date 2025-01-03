Лидер Гренландии обозначил стремление к независимости от Дании

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Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде полагает, что остров должен стремиться к независимости от Дании, передает агентство Reuters.

"История и нынешние условия говорят о том, что наше сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Пришло время нам самим строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами", - сказал он в новогоднем обращении.

Эгеде отметил, что решение о независимости должно приниматься народом Гренландии, но не уточнил, когда может быть проведено голосование по этому поводу.

Вместе с тем Reuters обращает внимание, что такие высказывания стали существенным изменением риторики вокруг будущего арктического острова.

Гренландия была датской колонией до 1953 года. В настоящее время она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 году получила право провозгласить независимость путем голосования. В 2023 году правительство Гренландии представило первый проект конституции.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп назвал абсолютно необходимыми "владение и контроль" Соединенных Штатаов над Гренландией. Премьер-министр Гренландии, со своей стороны, подчеркнул, что остров "не продается и никогда не будет продаваться".