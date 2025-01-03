На пляжи Анапы снова выбросило мазут после ЧП с танкерами

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В ночь со 2 на 3 января произошли новые выбросы мазута на пляжи Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

"В пятницу муниципалитеты Краснодарского края работают каждый на своем участке пляжей Анапы и Темрюкского района. Прежде всего, убирают новые выбросы мазута - на отдельных участках пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января море вынесло еще партию комков нефтепродуктов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что команды из муниципальных администраций, сельских поселений и предприятий продолжают уборку до полного устранения последствий.