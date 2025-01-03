Токаев отметил, что казахский язык становится модным

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Казахский язык становится модным у молодежи в Казахстане, но его продвижение нельзя противопоставлять русскому языку. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі".

"Привлекательность казахского языка стремительно растет. Отрадно, что казахский язык становится модным и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан", - отметил он.

Глава государства заявил, что у него не вызывает сомнений успешное будущее казахского языка. "Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего, русскому языку", - указал он.

Токаев подчеркнул, что казахский не находится под угрозой исчезновения, а за его развитие нужно отдать должное деятелям культуры, писателям, журналистам, учителям и труженикам села - "истинным патриотам, которые в непростой и противоречивый советский период, фактически, спасли казахский язык от исчезновения на всемирной лингвистической карте".

Согласно конституции Казахстана, государственным языком в стране является казахский. В государственных организациях наравне с ним официально употребляется русский язык.