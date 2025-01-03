Потанин рассказал о задачах в Совете при президенте РФ по спорту

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Глава "Норникеля" Владимир Потанин в беседе с ТАСС рассказал, что в Совете при президенте России по развитию физкультуры и спорта он занимается проблематикой хоккея и в ближайшее время будет анализировать опыт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"По большей части в Совете я занимаюсь проблематикой хоккея. В частности, проблематикой выделения Континентальной хоккейной лиги из федерации хоккея России, создания в целом института независимых лиг. То есть, как новое такое направление в развитии спорта. И нам в ближайшее время предстоит проанализировать опыт КХЛ. Возможно, он будет востребованным", - указал он.