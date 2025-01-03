Байден запретил продажу сталелитейной U. S. Steel японской Nippon Steel

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Президент США Джо Байден заблокировал сделку по покупке японской Nippon Steel национальной сталелитейной компании U. S. Steel. Соответствующее заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

Глава уходящей американской администрации привел оценку экспертов в области национальной безопасности и торговли, по мнению которых, "эта сделка привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок". "По этой причине я принимаю меры с тем, чтобы заблокировать эту сделку", - указал Байден.

В среду газета The Washington Post писала о том, что Nippon Steel сделала администрации Байдена новое предложение о приобретении компании U. S. Steel, условия которого фактически предоставляли американским властям возможность запрещать любые попытки ограничить производственные мощности в Соединенных Штатах.

По информации издания, в Комитете по иностранным инвестициям США, подчиняющемся Минфину, считают, что сделка объемом порядка $15 млрд представляет "угрозу национальной безопасности", так как может привести к сокращению выпуска стали в стране. Представители Nippon Steel, со своей стороны, заявили о готовности гарантировать, что ключевые посты в U. S. Steel будут занимать американцы.

Nippon Steel объявила о намерении купить U. S. Steel в декабре 2023 года. Японская сторона выражала готовность оплатить долги компании в размере около $742 млн, сохранить ее бренд и производственные мощности в США.