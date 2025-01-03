TF1: захватившего заложников в тюрьме на юге Франции задержали

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Сотрудники полиции задержали заключенного центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции, ранее взявшего в заложники четырех медработников и охранника. Об этом со ссылкой на источник информировал телеканал TF1.

Сообщается, что 37-летний заключенный сдался правоохранителям. Никто из заложников не пострадал.

По данным TF1, заключенный, имя которого не называется, страдает психическим расстройством. Он требовал перевести его в другую тюрьму.