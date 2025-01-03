Хабек призвал Маска убрать руки от демократии ФРГ

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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры от "Зеленых" Роберт Хабек раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за публичные призывы голосовать за "Альтернативу для Германии" (АдГ).

"Господин Маск, руки прочь от нашей демократии!" - сказал немецкий политик в интервью журналу Der Spiegel. "Комбинация невероятного богатства, контроля над информацией и соцсетями, применения искусственного интеллекта и готовности игнорировать правила представляет собой прямое посягательство на нашу демократию", - подчеркнул Хабек.

Он назвал "отвратительными" высказывания Маска в опубликованном ранее в газете Welt am Sonntag материале, в котором тот поддержал АдГ. "Самый богатый человек на планете, который владеет одной из самых влиятельных платформ коммуникации, открыто поддерживает отчасти правоэкстремистскую партию. Мы не должны совершать ошибку, просто отмахиваясь от этого", - убежден вице-канцлер.

Ранее стало известно о том, что сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Алис Вайдель и Маск планируют провести в соцсети X в онлайн-формате совместную дискуссию. Она запланирована на 9 января.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции. Вместе с тем, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне 18-20%.