Число попавших в ДТП на трассе в Казахстане автомобилей достигло 95

Число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Акмолинской области Казахстана из-за метели, увеличилось с 40 до 95. Об этом информировали в пресс-службе национального оператора по управлению автомобильными дорогами "Казавтожол".

Ранее пресс-служба департамента полиции Акмолинской области сообщила, что по причине ухудшения погодных условий на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал столкнулись около 40 транспортных средств. Отмечалось, что ранее экстренные службы распространили предупреждение о возможном ухудшении погодных условий в регионе, водителям рекомендовали воздержаться от поездок.

После улучшения погодных условий и расчистки дороги движение в сторону города Щучинска было организовано при сопровождении сотрудников департамента полиции и спецтехники "Казавтожол". "Однако, предварительно, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, вблизи села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием около 95 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "Казавтожол", - указали в пресс-службе.

Уточняется, что к настоящему времени одна полоса трассы очищена, и автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на место ЧП выехала группировка спасателей и 16 единиц техники. Сотрудники МЧС доставили двух пострадавших в ближайшие лечебные учреждения. На трассе размещены пункты обогрева.