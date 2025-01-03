Лукашенко полагает, что белорусы уже оказали ему высокий уровень доверия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что собранные за его выдвижение кандидатом свыше 2,5 млн подписей являются свидетельством высокого доверия, которое важно оправдать. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Завершена регистрация кандидатов в президенты Беларуси. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто оказал мне поддержку. Собрано 2,5 миллиона подписей - это высокий уровень доверия, и мы должны сделать все, чтобы оправдать ожидания наших сторонников", - казал он при общении с доверенными лицами.

Лукашенко также дал обещание, что "не подведет" в случае победы на выборах президента. "Для меня это самая тяжелая ноша. Говорят: Батька, Батька, доверяем и прочее. Это самое страшное для президента, думаю, что и для других тоже: доверие надо оправдывать. Тем более мне", - указал он.

Президентские выборы намечены в Белоруссии 26 января, с 1 января в стране стартовала агитация за кандидатов. Лукашенко уже в седьмой раз будет баллотироваться на высший государственный пост. В президентской кампании принимают участие пять кандидатов.