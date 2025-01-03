Bild: во всех аэропортах ФРГ вышли из строя компьютерные системы полиции

В Германии компьютерные системы федеральной полиции вышли из строя в аэропортах по всей стране. Об этом информировала газета Bild, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

Как отмечается, проблема затронула системы, которые сотрудники используют для осуществления контроля над въездом в ФРГ. "Наши коллеги вынуждены многое делать вручную, то, что раньше делала система", - цитирует издание представителя федеральной полиции, которая в ФРГ отвечает за безопасность аэропортов.

Вместе с тем телерадиокомпания WDR сообщает о длинных очередях, в частности, в аэропорту Дюссельдорфа. Пассажиры вынуждены ждать порядка двух часов. При этом пока пассажирам, прибывшим из стран, не входящих в Шенгенскую зону, по причине сбоя невозможно пройти контроль и попасть в Германию, указала WDR.

Проблемы наблюдаются примерно с полудня. Техники пытаются найти решение, но пока неизвестно, сколько времени уйдет на ликвидацию сбоя. О причинах неполадок не сообщается.