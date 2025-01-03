Почти 130 тыс. российских граждан встретили Новый год в поездах

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Новый год в поездах встретили 128 тыс. российских граждан, на борту самолетов - 6 тыс. Соответствующие данные приводят в Минтрансе.

"На борту воздушных судов российских перевозчиков Новый год встретили 6 тыс. человек. В поездах Новый год встретили 128 тыс. пассажиров", - следует из сообщения.

Уточняется, что в новогоднюю ночь в небе находились 56 самолетов отечественных авиакомпаний, на борту которых были более 200 бортпроводников. Этими самолетами управляли 112 пилотов. Для управления воздушным движением в новогоднюю смену вышли порядка 1,2 тыс. диспетчеров.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января по сети российских железных дорог ехали 547 поездов дальнего следования. Для того, чтобы все праздничные поездки состоялись, в Новый год работали свыше 80 тыс. железнодорожников, указали в Минтрансе.